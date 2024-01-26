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СКА пятый раз в сезоне победил ЦСКА в матче КХЛ

СКА пятый раз в сезоне победил ЦСКА и возглавил Западную конференцию КХЛ
Встреча завершилась со счетом 5:1, дубли сделали Валентин Зыков и Арсений Грицюк. СКА вышел на первое место в Западной конференции
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Валентин Зыков (12-я и 58-я минуты), Арсений Грицюк (13, 54) и Александр Никишин (60). У проигравших отличился Виталий Абрамов (41).

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СКА ранее в этом сезоне четырежды обыграл ЦСКА (3:2, 2:1, 6:2, 2:0).

СКА поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков в 56 матчах. ЦСКА расположился на седьмой строчке с 61 очком в 55 играх.

В следующем матче СКА 29 января примет ярославский «Локомотив», ЦСКА днем ранее в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

Другие результаты дня:

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 Б;

«Лада» (Тольятти) — «Барыс» (Астана) — 2:0;

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:5;

«Витязь» (Московская область) — «Сочи» — 2:3;

«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:0.

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