СКА пятый раз в сезоне победил ЦСКА в матче КХЛ
Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Валентин Зыков (12-я и 58-я минуты), Арсений Грицюк (13, 54) и Александр Никишин (60). У проигравших отличился Виталий Абрамов (41).
СКА ранее в этом сезоне четырежды обыграл ЦСКА (3:2, 2:1, 6:2, 2:0).
СКА поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков в 56 матчах. ЦСКА расположился на седьмой строчке с 61 очком в 55 играх.
В следующем матче СКА 29 января примет ярославский «Локомотив», ЦСКА днем ранее в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».
Другие результаты дня:
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 Б;
«Лада» (Тольятти) — «Барыс» (Астана) — 2:0;
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:5;
«Витязь» (Московская область) — «Сочи» — 2:3;
«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:0.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы