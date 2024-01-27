Футболист ЦСКА и сборной России Федор Чалов женился

Федор Чалов женился на Валерии Федотовой, с которой много лет состоит в отношениях. Свадьба прошла в ОАЭ

Федор Чалов с женой Валерией (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Федор Чалов и его девушка Валерия Федотова сыграли свадьбу, сообщила пресс-служба армейского клуба.

«Поздравляем Федю и его избранницу Валерию с этим знаменательным днем в их семейной жизни», — сказали в ЦСКА.

«Чемпионат» написал, что свадьба состоялась в ОАЭ, где ЦСКА проводил первый зимний сбор.

Чалову 25 лет, на его счету 11 голов в 26 матчах сезона за ЦСКА.

В сборной России форвард с 2019 года провел семь матчей и забил один мяч.

Валерия Федотова — графический дизайнер и художница.

ЦСКА занимает восьмое место в РПЛ после 18 туров.