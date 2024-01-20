Российская фигуристка Погорилая сообщила о беременности
Российская фигуристка, призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая сообщила на своей странице в Instagram (владелец соцсети — компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) о беременности.
«Смысла это скрывать я больше не вижу… Я беременна!!! И мы снова станем родителями. Уже как пять месяцев, и я думаю, многие начали догадываться или хотя бы подозревать что-то. В этом году я всем отказывала в шоу и очень рада, ведь представить никто не мог, что будут такие морозы», — написала 25-летняя Погорилая, выложив свое фото с округлившимся животом.
Погорилая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2016 года, также на ее счету серебро (2017) и две бронзы (2015, 2016) на чемпионатах Европы, бронза в финале серии Гран-при (2017), бронза чемпионата России (2016).
Фигуристка получила травму спины в сезоне 2017/18 и с тех пор так и не вернулась к соревнованиям.
Летом 2018 года Погорилая вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского, в декабре 2020 года в их семье родилась дочь Ева.
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