Российская фигуристка Погорилая сообщила о беременности

Анна Погорилая является бронзовым призером ЧМ-2016, многократным призером чемпионатов Европы. Из-за травмы она не выступала с сезона 2017/18, в 2020 году у спортсменки родилась дочь

Анна Погорилая (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Российская фигуристка, призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая сообщила на своей странице в Instagram (владелец соцсети — компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) о беременности.

«Смысла это скрывать я больше не вижу… Я беременна!!! И мы снова станем родителями. Уже как пять месяцев, и я думаю, многие начали догадываться или хотя бы подозревать что-то. В этом году я всем отказывала в шоу и очень рада, ведь представить никто не мог, что будут такие морозы», — написала 25-летняя Погорилая, выложив свое фото с округлившимся животом.

Погорилая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2016 года, также на ее счету серебро (2017) и две бронзы (2015, 2016) на чемпионатах Европы, бронза в финале серии Гран-при (2017), бронза чемпионата России (2016).

Фигуристка получила травму спины в сезоне 2017/18 и с тех пор так и не вернулась к соревнованиям.

Летом 2018 года Погорилая вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского, в декабре 2020 года в их семье родилась дочь Ева.