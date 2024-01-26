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Клуб Захаряна узнал соперника по полуфиналу Кубка Испании

«Реал Сосьедад» Захаряна в полуфинале Кубка Испании сыграет с «Мальоркой»
«Реал Сосьедад» сыграет против «Мальорки». В другом полуфинале встретятся «Атлетико» и «Атлетик»
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Состоялась жеребьевка полуфиналов в Кубке Испании по футболу.

«Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, сыграет c «Мальоркой». В другом полуфинале встретятся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао.

Первые встречи пройдут 6–8 февраля, ответные — 27–29 февраля.

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В чемпионате Испании в нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» занимает шестое место, «Мальорка» — 15-е, «Атлетико» — пятое, «Атлетик» — четвертое.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа прошлого года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн. 20-летний полузащитник сыграл за испанский клуб 23 матча и отметился одной результативной передачей.

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Теги
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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