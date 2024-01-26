Клуб Захаряна узнал соперника по полуфиналу Кубка Испании
Состоялась жеребьевка полуфиналов в Кубке Испании по футболу.
«Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, сыграет c «Мальоркой». В другом полуфинале встретятся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао.
Первые встречи пройдут 6–8 февраля, ответные — 27–29 февраля.
В чемпионате Испании в нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» занимает шестое место, «Мальорка» — 15-е, «Атлетико» — пятое, «Атлетик» — четвертое.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа прошлого года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн. 20-летний полузащитник сыграл за испанский клуб 23 матча и отметился одной результативной передачей.
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