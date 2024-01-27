Подростки подрались на турнире по ММА в Северной Осетии
Драка между подростками произошла на турнире по смешанным единоборствам в Северной Осетии. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.
Инцидент произошел в спортивно-оздоровительном комплексе села Октябрьское на турнире по ММА среди подростков до 16 лет.
«Предварительно установлено, что в ходе полуфинального поединка между двумя представителями различных команд и болельщиками возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку», — сообщили в МВД.
Когда на место прибыли силовики драка уже закончилась, никто не пострадал.
В МВД добавили, что ранее организаторам соревнований было отказано в проведении турнира, в том числе ввиду отсутствия их в реестре официально проводимых мероприятий. Однако указанное предупреждение было проигнорировано. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
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