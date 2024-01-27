В Кирове 18-летний боец ММА умер во время спарринга на турнире

В Кирове 18-летний боец ММА умер во время спарринга

Юноша получил травму головы на чемпионате Кировской области по ММА. Он скончался в машине скорой помощи. Следственный комитет начал проверку

Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Во время спарринга на турнире по ММА в Кирове 18-летний спортсмен получил травму головы и скончался. Об этом РБК сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел 26 января в спортивной школе «Юность» во время чемпионата Кировской области по ММА. «Во время проведения тренировочного спарринга 18-летний спортсмен получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученной травмы он скончался в машине скорой помощи», — сообщили в СК.

По факту гибели спортсмена проводится доследственная проверка. «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

Имя скончавшегося спортсмена не уточняется. Телеграм-канал Shot сообщал, что в ходе тренировочного боя пострадавший пропустил несколько ударов и потерял сознание.

В прошлом году на турнире по ММА в Белогорске от удара в голову потерял сознание один из участников, который впоследствии скончался в реанимации. 16-летний спортсмен вышел на бой без боксерского шлема открытого типа вопреки правилам для этой возрастной группы.