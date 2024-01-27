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Российские прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде в Париже

Российские прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде в Париже
Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что российские спортсмены из-за дискриминационных условий допуска не стали заявляться на ЧМ, последний отборочный турнир на Олимпиаду
Фото: Toru Hanai / Getty Images
Фото: Toru Hanai / Getty Images

Российские прыгуны в воду не будут принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в своем телеграм-канале написал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Это окончательное и бесповоротное решение. <...> Международные соревнования, которые игнорируют спортивный принцип и претендуют на общемировой статус, но предпочитают политические решения для отбора своих участников, очень быстро потеряют свой вес и значение в мире спорта. Жаль, что Олимпиада, на которой должны быть лучшие, пошла по этому пути», — написал Дружинин.

Российские атлеты не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта
Спорт
Фото:Alex Slitz / Getty Images

По словам Дружинина, лидеры сборной России из-за ограничений по условиям допуска не могут участвовать в отборочных турнирах и завоевывать путевку на Олимпиаду, так как состоят в обществах «Динамо», ЦСКА и других организациях, связанных с силовыми ведомствами. «Направлять спортсменов другого уровня нет смысла. Это нарушение спортивного принципа и создание угрозы для их безопасности», — добавил он.

В сентябре прошлого года Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта. Во Всероссийской федерации плавания назвали неприемлемыми такие условия допуска.

В итоге российские атлеты вообще не подавали заявок для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Дохе с 2 по 18 февраля. Мировое первенство — последний шанс квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже в прыжках в воду и в плавании на открытой воде.

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прыжки в воду Олимпиада-2024 Россия
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