Индиец Бопанна в 43 года стал старейшим победителем турнира «Большого шлема»

Индийский теннисист в 43 года выиграл Australian Open и побил рекорд

Рохан Бопанна и австралиец Мэттью Эбден завоевали трофей в парном разряде. Индиец стал старейшим теннисистом, которому удалось выиграть турнир «Большого шлема». Общий рекорд принадлежит Мартине Навратиловой (46 лет)

Мэттью Эбден и Рохан Бопанна (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Индиец Рохан Бопанна и австралиец Мэттью Эбден стали победителями Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В финальном матче они обыграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счетом 7:6 (6:0), 7:5.

43-летний Бопанна впервые в своей карьере стал победителем турнира «Большого шлема» в парном разряде. Ранее он дважды доходил до финала US Open (2010, 2023), а также побеждал на «Ролан Гаррос» 2017 года в миксте. 36-летний Эбден выиграл второй турнир «Большого шлема» после Уимблдона-2022, также он побеждал в миксте на Australian Open-2013.

Бопанна стал старейшим теннисистом, который выходил в финал турнира «Большого шлема» в открытой эре (с 1968 года). Кроме того, в понедельник он станет самым старым игроком во главе мирового рейтинга. Ранее Бопанна не поднимался выше третьей строчки в парном рейтинге ATP.

Кроме того, индиец стал старейшим теннисистом, которому удалось выиграть турнир «Большого шлема». Бопанна побил рекорд нидерландца Жана-Жюльена Ройера, который выиграл парный «Ролан Гаррос» в 2022 году. Общий рекорд принадлежит Мартине Навратиловой, выигравшей в 2003 году Australian Open в миксте в возрасте 46 лет и 261 дня.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В финальном матче в мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.