«Зенит» собрался купить вратаря сборной Мали
Петербургский «Зенит» проявляет интерес к вратарю сборной Мали Джиги Диарра. Об этом Sport24 рассказал агент 28-летнего футболиста Тауфик Халед.
«Это правда. Мы контактируем с клубом», — сказал Халед.
Портал AfricaFoot ранее сообщал об интересе к Диарра со стороны петербуржцев, украинского «Днепра-1» и турецкого клуба «Касымпаша».
Диарра выступает за «Янг Африканс» из Танзании.
В сборной Мали Диарра является основным голкипером, он провел 54 матча. Команда сейчас продолжает выступление на Кубка Африки, где в 1/8 финала 30 января сыграет против команды Буркина-Фасо.
Transfermarkt оценивает стоимость Диарра в €200 тыс.
«Зенит» перед зимней паузой занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 турах.
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