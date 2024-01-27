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«Зенит» собрался купить вратаря сборной Мали

«Зенит» собрался купить вратаря сборной Мали Диарра
Агент Джиги Диарра рассказал, что «Зенит» ведет переговоры с футболистом, который сейчас выступает за «Янг Африканс» в Танзании
Джиги Диарра
Джиги Диарра (Фото: Hagen Hopkins / Getty Images)

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к вратарю сборной Мали Джиги Диарра. Об этом Sport24 рассказал агент 28-летнего футболиста Тауфик Халед.

«Это правда. Мы контактируем с клубом», — сказал Халед.

Портал AfricaFoot ранее сообщал об интересе к Диарра со стороны петербуржцев, украинского «Днепра-1» и турецкого клуба «Касымпаша».

Диарра выступает за «Янг Африканс» из Танзании.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В сборной Мали Диарра является основным голкипером, он провел 54 матча. Команда сейчас продолжает выступление на Кубка Африки, где в 1/8 финала 30 января сыграет против команды Буркина-Фасо.

Transfermarkt оценивает стоимость Диарра в €200 тыс.

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«Зенит» перед зимней паузой занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 турах.

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