РПЛ назвала дату матча «Зенит» — «Спартак» в первом туре после паузы
Российская премьер-лига (РПЛ) на своем сайте опубликовала расписание первых туров чемпионата России в 2024 году.
Турнир возобновится после зимней паузы 1 марта. В 19:00 мск на поле выйдут «Ростов» и «Крылья Советов».
А уже в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенит» — «Спартак».
Перед зимней паузой первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков в 18 турах. Далее расположились «Зенит» (36) и «Динамо» (32).
Кроме того, бюро исполкома РФС утвердило перенос матчей 21 тура РПЛ на 23–25 апреля 2024 года из-за выборов президента России.
19-й тур
1 марта (пятница)
19:00 «Ростов» — «Крылья Советов»
2 марта (суббота)
14:00 ЦСКА — «Оренбург»
16:30 «Краснодар» — «Рубин»
19:00 «Ахмат» — «Урал»
19:30 «Зенит» — «Спартак»
3 марта (воскресенье)
14:00 «Пари НН» — «Факел»
16:30 «Динамо» — «Локомотив»
19:00 «Балтика» — «Сочи»
20-й тур
8 марта (пятница)
14:00 «Крылья Советов» — ЦСКА
18:30 «Ростов» — «Краснодар»
9 марта (суббота)
14:00 «Урал» — «Зенит»
16:30 «Рубин» — «Пари НН»
19:00 «Динамо» — «Ахмат»
10 марта (воскресенье)
14:00 «Оренбург» — «Балтика»
16:30 «Локомотив» — «Сочи»
19:00 «Спартак» — «Факел»
Также стало известно расписание матчей четвертьфинала Кубка России:
Путь РПЛ. Ответные игры
12 марта (вторник)
20:15 ЦСКА — «Ростов»
13 марта (среда)
20:15 «Зенит» — «Динамо»
14 марта (четверг)
18:00 «Спартак» — «Оренбург»
18:00 «Локомотив» — «Балтика»
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1
12 марта (вторник)
18:00 «Химки» — «Краснодар»
13 марта (среда)
15:30 «Волгарь» — «Ахмат»
18:00 «Родина» — «Урал»
14 марта (четверг)
12:00 «СКА-Хабаровск» — «Сочи»
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