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РПЛ назвала дату матча «Зенит» — «Спартак» в первом туре после паузы

РПЛ представила расписание матчей первых туров 2024 года
РПЛ опубликовала расписание 19-го и 20-го туров чемпионата страны. «Зенит» и «Спартак» сыграют 2 марта
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем сайте опубликовала расписание первых туров чемпионата России в 2024 году.

Турнир возобновится после зимней паузы 1 марта. В 19:00 мск на поле выйдут «Ростов» и «Крылья Советов».

А уже в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенит» — «Спартак».

РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Спартак» на конец апреля из-за выборов
Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Перед зимней паузой первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков в 18 турах. Далее расположились «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Кроме того, бюро исполкома РФС утвердило перенос матчей 21 тура РПЛ на 23–25 апреля 2024 года из-за выборов президента России.

19-й тур

1 марта (пятница)

19:00 «Ростов» — «Крылья Советов»

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2 марта (суббота)

14:00 ЦСКА — «Оренбург»
16:30 «Краснодар» — «Рубин»
19:00 «Ахмат» — «Урал»
19:30 «Зенит» — «Спартак»

3 марта (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Факел»
16:30 «Динамо» — «Локомотив»
19:00 «Балтика» — «Сочи»

20-й тур

8 марта (пятница)

14:00 «Крылья Советов» — ЦСКА
18:30 «Ростов» — «Краснодар»

9 марта (суббота)

14:00 «Урал» — «Зенит»
16:30 «Рубин» — «Пари НН»
19:00 «Динамо» — «Ахмат»

10 марта (воскресенье)

14:00 «Оренбург» — «Балтика»
16:30 «Локомотив» — «Сочи»
19:00 «Спартак» — «Факел»

Также стало известно расписание матчей четвертьфинала Кубка России:

Путь РПЛ. Ответные игры

12 марта (вторник)

20:15 ЦСКА — «Ростов»

13 марта (среда)

20:15 «Зенит» — «Динамо»

14 марта (четверг)

18:00 «Спартак» — «Оренбург»
18:00 «Локомотив» — «Балтика»

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1

12 марта (вторник)

18:00 «Химки» — «Краснодар»

13 марта (среда)

15:30 «Волгарь» — «Ахмат»
18:00 «Родина» — «Урал»

14 марта (четверг)

12:00 «СКА-Хабаровск» — «Сочи»

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Зенит
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