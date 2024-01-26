Матчи 21-го тура должны были совпасть по срокам с выборами президента России — с 15 по 17 марта. Клубы РПЛ проголосовали за перенос на 23–25 апреля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за перенос матчей 21-го тура на 23–25 апреля. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Причина — проведение с 15 по 17 марта выборов президента России.

Теперь решение должно быть утверждено исполкомом РФС.

В 21-м туре в том числе пройдет московское дерби ЦСКА — «Спартак».

В 2018 году РФПЛ «в связи с обращениями МВД и руководства регионов» переносила матчи «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», изначально назначенные на 18 марта, когда состоялись президентские выборы.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта играми 19-го тура.

После 18 туров лидером турнира является «Краснодар», который опережает «Зенит» на два очка.