РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Спартак» на конец апреля из-за выборов
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за перенос матчей 21-го тура на 23–25 апреля. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Причина — проведение с 15 по 17 марта выборов президента России.
Теперь решение должно быть утверждено исполкомом РФС.
В 21-м туре в том числе пройдет московское дерби ЦСКА — «Спартак».
В 2018 году РФПЛ «в связи с обращениями МВД и руководства регионов» переносила матчи «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», изначально назначенные на 18 марта, когда состоялись президентские выборы.
Сезон РПЛ возобновится в начале марта играми 19-го тура.
После 18 туров лидером турнира является «Краснодар», который опережает «Зенит» на два очка.
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