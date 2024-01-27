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Малкин вышел на 39-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Малкин вышел на 39-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский форвард «Питтсбурга» забросил шайбу Сергею Бобровскому и перевел матч против «Флориды» в овертайм. В итоге «Пингвинз» проиграли в серии буллитов. На счету Малкина 1268 (487+781) очков в 1108 играх
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Rick Scuteri / USA TODAY Sports / Reuters)

«Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (5-я минута) и Сэм Райнхарт (32), на счету которого также победный буллит. У проигравших отличились Джейк Генцец (2) и российский форвард Евгений Малкин (60).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 37. Его признали второй звездой матча, Малкина — третьей.

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Евгений Малкин

37-летний Малкин поднялся на 39-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У него теперь 1268 (487+781) очков в 1108 матчах.

По этому показателю россиянин обошел Жана Тателя. На 38-м месте располагается Эл Макиннис, у которого 1274 очка в 1416 играх.
 

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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