Малкин вышел на 39-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (5-я минута) и Сэм Райнхарт (32), на счету которого также победный буллит. У проигравших отличились Джейк Генцец (2) и российский форвард Евгений Малкин (60).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 37. Его признали второй звездой матча, Малкина — третьей.
37-летний Малкин поднялся на 39-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У него теперь 1268 (487+781) очков в 1108 матчах.
По этому показателю россиянин обошел Жана Тателя. На 38-м месте располагается Эл Макиннис, у которого 1274 очка в 1416 играх.
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