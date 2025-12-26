 Перейти к основному контенту
Дерипаска заявил, что ему предстоит сложная работа во главе ФХМР

Дерипаска 26 декабря был избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российский миллиардер Олег Дерипаска, которого избрали на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заявил, осознает всю сложность положения этого вида спорта сейчас. Слова Дерипаски приводит «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта России.

«Благодарю делегатов конференции за доверие. Я хорошо понимаю, в каком состоянии сегодня находится хоккей с мячом, и не питаю иллюзий — работа предстоит сложная», — сказал Дерипаска.

Президент ФХМР отметил, что его ключевые задачи — «наладить профессиональный диалог внутри федерации и с регионами, а также создать условия для устойчивого развития спорта». Он рассчитывает на командную работу со всеми сторонами, включая болельщиков, чтобы вернуть русскому хоккею с мячом уважение и интерес.

Дерипаска был избран президентом ФХМР 26 декабря. Он занял пост Бориса Скрынника, который умер 11 декабря и был главой федерации с 2009 года.

Министр спорта России Михаил Дегтярев перед выборами говорил, что его ведомство поддерживает кандидатуру Дерипаски, который «поведет русский хоккей вперед».

Рената Утяева
Олег Дерипаска хоккей с мячом
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года
