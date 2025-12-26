Советский конькобежец Юрий Ивашкин умер на 100-м году жизни
Советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин скончался в возрасте 99 лет, сообщает Союз конькобежцев России.
«Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, для кого Юрий Николаевич был примером», — говорится в сообщении.
Ивашкин с 1951 года состоял в сборной СССР по конькобежному спорту. Он является неоднократным призером чемпионатов СССР и участником чемпионатов мира и Европы, более 10 лет работал Генеральным секретарем Федерации конькобежного спорта СССР.
Среди подопечных Ивашкина — шестикратная олимпийская чемпионка конькобежного спорта Лидия Скобликова, многократная рекордсменка мира Инга Артамонова и чемпионка мира Валентина Стенина.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах