Советский конькобежец Юрий Ивашкин умер на 100-м году жизни

Ивашкин был неоднократным призером чемпионатов СССР, тренером и Генеральным секретарем Федерации конькобежного спорта СССР

Юрий Ивашкин (Фото: Пресс-служба Союза конькобежцев России)

Советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин скончался в возрасте 99 лет, сообщает Союз конькобежцев России.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, для кого Юрий Николаевич был примером», — говорится в сообщении.

Ивашкин с 1951 года состоял в сборной СССР по конькобежному спорту. Он является неоднократным призером чемпионатов СССР и участником чемпионатов мира и Европы, более 10 лет работал Генеральным секретарем Федерации конькобежного спорта СССР.

Среди подопечных Ивашкина — шестикратная олимпийская чемпионка конькобежного спорта Лидия Скобликова, многократная рекордсменка мира Инга Артамонова и чемпионка мира Валентина Стенина.