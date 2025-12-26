 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

На матче ВХЛ в Пензе умер 41-летний болельщик

На арене в Пензе перед началом матча «Дизель» — «Буран» скончался 41-летний болельщик. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца
Болельщик &laquo;Дизеля&raquo; Роман Платонов
Болельщик «Дизеля» Роман Платонов (Фото: Официальная страница ХК «Дизель» в «ВК»)

Перед матчем регулярного чемпионата ВХЛ между пензенским «Дизелем» и воронежским «Бураном» на трибуне «Дизель-Арены» умер болельщик, сообщает пресс-служба клуба.

Погибший, Роман Платонов, был постоянным посетителем игр команды и приходил на матчи «Дизеля» вместе с женой и двумя детьми.

«24 декабря, на арене перед началом матча стало плохо одному из болельщиков, Роману Платонову. Мужчине была оказана срочная медицинская помощь, скорая увезла его в больницу, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, причиной смерти стала проблема с сердцем», — говорится в заявлении клуба.

Хоккейный клуб «Дизель» выразил глубочайшие соболезнования семье покойного и объявил об открытии сбора средств в поддержку его близких.

Пензенский «Дизель» провел заключительный домашний матч в текущем году, встретившись с воронежским ХК «Буран». Игра закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

