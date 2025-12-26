 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Чемпион мира по хоккею рассказал о зарплатах детских тренеров в США

Чемпион мира по хоккею Фролов рассказал о зарплатах детских тренеров в США
По словам Фролова, все зависит от успешности тренера. Кто-то зарабатывает $48 тыс. в год, а кто-то — $200 тыс.
Александр Фролов в составе сборной России
Александр Фролов в составе сборной России (Фото: Robert Laberge / Getty Images)

Чемпион мира 2009 года в составе сборной России Александр Фролов, работающий тренером юниорской команды в США, рассказал «Советскому спорту» о зарплатах детских тренеров в стране.

«Нормальный тренер может зарабатывать, например, от $8 до 10 тыс. в месяц. Есть более успешные тренеры, они зарабатывают больше. Есть тренеры, которые зарабатывают в среднем, наверное, по $4-5 тыс. в месяц», — сказал Фролов.

Он также отметил, что тренеры, которые проводят свои программы и сборы, становятся более востребованными и зарабатывают намного больше.

«Но если ты востребован, если ты можешь проводить свои программы, кемпы и так далее <...> можешь спокойно [зарабатывать] в районе $200 тыс. в год. Если брать среднюю зарплату по Америке это, наверное, $75-80 тыс. в год, то это получается выше средней. При условии, что ты успешный специалист», — добавил тренер.

До 2011 года Фролов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), после вернулся в Россию и играл за разные клубы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Свою профессиональную спортивную карьеру он закончил в 2019 году в Азиатской лиге. Сейчас тренирует команду Junior Kings AAA 13U из Лос-Анджелеса.

В составе сборной России Фролов победил на чемпионате мира в Швейцарии (2009), а также завоевал серебряную (2010) и бронзовую медаль (2007).

Рената Утяева
Александр Фролов Хоккей
