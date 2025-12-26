Футбольный «Спартак» продлил контракт с капитаном
«Спартак» продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным до 2027 года, сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.
Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. С командой он стал чемпионом России (2017), выиграл Кубок (2022) и Суперкубок (2017) страны.
В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил один гол. Он является капитаном клуба.
В сборной России Зобнин провел 41 матч, играл на ЧМ-2018 и Евро-2020.
«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.
