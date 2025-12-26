Футбольный «Спартак» продлил контракт с капитаном

 Перейти к основному контенту
Соглашение с Романом Зобниным продлено до 2027 года
Роман Зобнин
Роман Зобнин (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным до 2027 года, сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. С командой он стал чемпионом России (2017), выиграл Кубок (2022) и Суперкубок (2017) страны.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил один гол. Он является капитаном клуба.

В сборной России Зобнин провел 41 матч, играл на ЧМ-2018 и Евро-2020.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

