Коростелев заявил об отсутствии негатива со стороны иностранных лыжников
Российский лыжник Савелий Коростелев перед стартом первого этапа «Тур де Ски» рассказал в эфире «Матч ТВ» об отношении к нему со стороны иностранных соперников.
«Никакого давления со стороны спортсменов я не наблюдаю. <...> Пока что никакого негатива нет, и я думаю, что его не будет», — сказал Коростелев. Он отметил, что общается с иностранными коллегами во время подготовки к стартам.
Коростелев и лыжница Дарья Непряева получили от Международной федерации лыжного спорта (FIS) допуск к международным стартам в нейтральном статусе. В начале декабря на этапе Кубка мира в Давосе они завоевали по четыре квоты на Олимпиаду.
«Тур де Ски» пройдет c 28 декабря по 4 января в Италии, в рамках соревнований запланировано шесть гонок.
