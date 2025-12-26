 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,55 x 3,65 2 2,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2,1 x 3,05 2 4,02 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,4 x 4,5 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,23 x 6,5 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,82 x 3,9 2 4,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,38 x 4,9 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Коростелев заявил об отсутствии негатива со стороны иностранных лыжников

Российский лыжник Савелий Коростелев, получивший возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе, назвал рабочими отношения с иностранными соперниками
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев перед стартом первого этапа «Тур де Ски» рассказал в эфире «Матч ТВ» об отношении к нему со стороны иностранных соперников.

«Никакого давления со стороны спортсменов я не наблюдаю. <...> Пока что никакого негатива нет, и я думаю, что его не будет», — сказал Коростелев. Он отметил, что общается с иностранными коллегами во время подготовки к стартам.

Коростелев и лыжница Дарья Непряева получили от Международной федерации лыжного спорта (FIS) допуск к международным стартам в нейтральном статусе. В начале декабря на этапе Кубка мира в Давосе они завоевали по четыре квоты на Олимпиаду.

«Тур де Ски» пройдет c 28 декабря по 4 января в Италии, в рамках соревнований запланировано шесть гонок.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Савелий Коростелев Олимпиада-2026 лыжники Дарья Непряева
Материалы по теме
Тренер назвал задачи Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски»
Спорт
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на Олимпиаду
Спорт
Тренер назвал причины неудач Коростелева и Непряевой в спринте на КМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
WSJ рассказала об идеях США по нормализации отношений России с Европой Политика, 13:50
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России Спорт, 13:46
Экспорт иранских ковров упал до исторического минимума из-за санкций США Политика, 13:44
МЧС предупредил о сильном снегопаде в Москве в ночь с 27 по 28 декабря Общество, 13:43
Средний класс назвал самую проблемную категорию расходов Экономика, 13:42
«Автостат» оценил перспективы корейской автомарки KGM в России в 2026 году Авто, 13:39
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
РБК запустил Школу управления Образование, 13:37
Чемпион мира по хоккею рассказал о зарплатах детских тренеров в США Спорт, 13:36
Эрмитаж обратился к прокурору Польши из-за задержания археолога Бутягина Политика, 13:36
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 13:36
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 13:32
Под Киевом открыли памятник дрону Политика, 13:30
Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея Общество, 13:30 