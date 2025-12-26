Серб Йокич в одном матче побил сразу два рекорда НБА
Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил сразу два рекорда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Первое достижение заключается в том, что он стал первым игроком в истории лиги, собравшим линейку из 55 очков, 15 подборов и 15 результативных передач. В домашнем матче против «Миннесота Тимбервулвз» (142:138 ОТ) Йокич набрал 56 очков, 16 подборов и 15 передач.
В этом же матче Йокич установил еще один рекорд: в овертайме он набрал 18 очков. Предыдущее достижение принадлежало игроку «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри, набравшему 17 очков 9 мая 2016 года.
В текущем сезоне «Денвер Наггетс» идет на третьем месте Западной конференции турнирной таблицы НБА, имея на счету 22 победы и восемь поражений. Следующий матч команда сыграет 28 декабря против «Орландо Мэджик».
