Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,55 x 3,65 2 2,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,87 x 3,2 2 4,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,1 x 20 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Андрей Шевченко призвал отстранить от Игр поддерживающие Россию страны

Андрей Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Обладатель «Золотого мяча» 2004 года выступил против участия в Олимпийских играх в Италии российских спортсменов
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко (Фото: Michael Loccisano / Getty Images)

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года.

Шевченко заявил, что все страны, находящиеся на стороне России, должны быть отстранены от участия в Играх, пока продолжаются военные действия. «Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — заявил Шевченко шведской газете Dagens Nyheter.

После начала военной операции на Украине российских спортсменов отстранили от международных соревнований. 19 сентября МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. Выступать на Олимпиаде они будут в нейтральном статусе. Из россиян на данный момент допуск на Игры получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

