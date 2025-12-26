Андрей Шевченко призвал отстранить от Игр поддерживающие Россию страны

Обладатель «Золотого мяча» 2004 года выступил против участия в Олимпийских играх в Италии российских спортсменов

Андрей Шевченко (Фото: Michael Loccisano / Getty Images)

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года.

Шевченко заявил, что все страны, находящиеся на стороне России, должны быть отстранены от участия в Играх, пока продолжаются военные действия. «Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — заявил Шевченко шведской газете Dagens Nyheter.

После начала военной операции на Украине российских спортсменов отстранили от международных соревнований. 19 сентября МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. Выступать на Олимпиаде они будут в нейтральном статусе. Из россиян на данный момент допуск на Игры получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.