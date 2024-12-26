 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Автомобилист» дважды забил «Трактору» за полминуты и вырвал победу

«Автомобилист» в концовке дважды забил «Трактору» за полминуты и вырвал победу
«Автомобилист» победил со счетом 3:1, решающую шайбу за 69 секунд до сирены забросил Максим Денежкин. В параллельном матче «Сибирь» обыграла «Барыс» со счетом 2:0
Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист»

Лидер Восточной конференции КХЛ челябинский «Трактор» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту», менее чем за минуту пропустив две шайбы в концовке встречи.

Игра завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

У хозяев льда отличились Брукс Мэйсек (31-я минута), Максим Денежкин (59) и Степан Хрипунов (60).

У «Трактора» забил Александр Кадейкин (33).

В параллельном матче новосибирская «Сибирь» со счетом 2:0 обыграла в гостях астанинский «Барыс».

«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Сибирь» — девятое, «Барыс» — 11-е.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов

Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Автомобилист
Материалы по теме
ЦСКА победил СКА в самом результативном «армейском дерби» в истории КХЛ
Спорт
Минское «Динамо» одержало самую крупную победу над «Ак Барсом» в КХЛ
Спорт
Лидер Восточной конференции КХЛ нанес «Барысу» 11-е поражение в 12 матчах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
«Челси» проиграл «Фулхэму», пропустив на 95-й минутеСпорт, 20:15
Путин поздравил Боярского с 75-летним юбилеемОбщество, 20:12
Как увеличить оборот в 10 раз до ₽3 млрд и стать крупным игроком на рынкеРБК и Альфа-Лизинг, 20:09
В ЦБ рассказали, почему нельзя просто напечатать деньги и всем раздатьЭкономика, 20:06
Путин заявил, что Россия не спешит с применением «Орешника»Политика, 20:03
Национальная идентичность: как локальные бренды формируют имидж регионовТренды, 19:53
«Автомобилист» дважды забил «Трактору» за полминуты и вырвал победуСпорт, 19:53
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Путин назвал рождаемость и многодетность приоритетными целями РоссииПолитика, 19:45
Путин раскрыл, что в 2021 году ему предлагал Байден по УкраинеПолитика, 19:44
Путин заявил о стремлении к завершению конфликта на УкраинеПолитика, 19:40
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 19:37
Власти Ленобласти усилят меры безопасности в праздничные дниОбщество, 19:27
Путин подписал указ о выплате детям попавших в плен и пропавших без вестиПолитика, 19:24
Искусство и бизнес: как современные компании поддерживают арт-индустриюСтиль, 19:21