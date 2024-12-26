«Автомобилист» в концовке дважды забил «Трактору» за полминуты и вырвал победу

«Автомобилист» дважды забил «Трактору» за полминуты и вырвал победу

«Автомобилист» победил со счетом 3:1, решающую шайбу за 69 секунд до сирены забросил Максим Денежкин. В параллельном матче «Сибирь» обыграла «Барыс» со счетом 2:0

Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист»

Лидер Восточной конференции КХЛ челябинский «Трактор» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту», менее чем за минуту пропустив две шайбы в концовке встречи.

Игра завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

У хозяев льда отличились Брукс Мэйсек (31-я минута), Максим Денежкин (59) и Степан Хрипунов (60).

У «Трактора» забил Александр Кадейкин (33).

В параллельном матче новосибирская «Сибирь» со счетом 2:0 обыграла в гостях астанинский «Барыс».

«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Сибирь» — девятое, «Барыс» — 11-е.