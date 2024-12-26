«Автомобилист» дважды забил «Трактору» за полминуты и вырвал победу
Лидер Восточной конференции КХЛ челябинский «Трактор» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту», менее чем за минуту пропустив две шайбы в концовке встречи.
Игра завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).
У хозяев льда отличились Брукс Мэйсек (31-я минута), Максим Денежкин (59) и Степан Хрипунов (60).
У «Трактора» забил Александр Кадейкин (33).
В параллельном матче новосибирская «Сибирь» со счетом 2:0 обыграла в гостях астанинский «Барыс».
«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Сибирь» — девятое, «Барыс» — 11-е.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN
В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве
Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов
Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов