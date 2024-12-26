Бывшая первая ракетка мира снялась с Australian Open

Симона Халеп сообщила, что из-за болей в плече и колене начнет сезон не раньше начала февраля. Румынка вернулась после дисквалификации в марте 2024-го, но почти не играла в WTA из-за низкого рейтинга

Симона Халеп (Фото: Brennan Asplen / Getty Images)

Финалистка Australian Open 2018 года и бывшая первая ракетка мира Симона Халеп сообщила в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не сыграет на первом турнире «Большого шлема» в 2025 году из-за боли в колене и плече.

Румынка участвовала в выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби на прошлой неделе, но потом у нее обострились травмы и она решила отложить возвращение на корт до домашнего турнира в Клуж-Напоке в начале февраля.

У Халеп были wild card на турнир в новозеландском Окленде (стартует 30 декабря) и квалификация Australian Open в Мельбурне (c 6 января).

Халеп занимает 877-е место в мировом рейтинге, в прошлом сезоне она вернулась после дисквалификации за допинг (с октября 2022-го), но провела только два турнира в WTA и еще два в серии «Челленджер».

Румынке 33 года, она побеждала на «Ролан Гаррос» в 2018-м и Уимблдоне в 2019-м.

Халеп обвинялась в двух отдельных нарушениях антидопинговых правил.

Первое касалось найденного в допинг-пробе запрещенного вещества роксадустат во время US Open 2022 года, второе было связано с нарушениями в биологическом паспорте.

Румынка доказала в CAS попадание допинга через загрязненную пищевую добавку, ей сократили дисквалификацию с четырех лет до девяти месяцев, которые она к тому моменту уже отбыла.