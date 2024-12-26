В РУСАДА объяснили разницу в наказании Валиевой и Свентек за триметазидин

Валиевой за триметазидин дали четыре года, а Свентек — один месяц. Гендиректор РУСАДА заявила, что полька предоставила исчерпывающие доказательства, что источником допинга был загрязненный препарат

Камила Валиева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Единственное сходство в делах российской фигуристки Камилы Валиевой и второй ракетки мира польки Иги Свентек в том, что обе попались на триметазидине, заявила ТАСС гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была дисквалифицирована на четыре года (с 25 декабря 2021-го), а польская теннисистка — на один месяц, причем к моменту вынесения вердикта от срока отстранения осталось восемь дней.

Логинова отметила, что у Свентек были «исчерпывающие доказательства» использования загрязненного продукта (препарата мелатонина) и речь идет об очень низкой концентрации субстанции в пробе.

«Есть результаты исследования, проведенного в аккредитованной WADA лаборатории, есть мнения независимых экспертов, которые подтвердили версию спортсменки, она также провела исследование волос для доказательства отсутствия системного применения, и, в конце концов, есть документы, подтверждающие покупку именно этого препарата врачом», — сказала Логинова.

Валиева же объясняла попадание триметазидина бытовым загрязнением — отец ее бывшего отчима Геннадий Соловьев, которого она называет дедушкой, страдающий проблемами с сердцем с 2000 года, мог готовить ей еду на той же разделочной доске, где до этого давил ножом таблетки.

Однако в WADA заявили, что в деле Валиевой не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленного приема триметазидина.

Глава Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус ранее в декабре сравнила наказание Свентек и румынской теннисистки Симоны Халеп (девять месяцев после апелляции). По ее словам, у румынки степень вины была выше, поскольку речь шла о загрязненной добавке, а не зарегистрированном лекарстве, как у Свентек.