Большунов проиграл 0,7 секунды на финише марафона на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял второе место в масс-старте свободным стилем на 50 км, который прошел в Кирово-Чепецке (Кировская область) в рамках чемпионата России.
Победителем марафона стал Сергей Ардашев, который преодолел дистанцию за 2 часа и 32,7 секунды. Он на 0,7 секунды опередил Большунова и на 1,6 секунды — Павла Соловьева.
Ранее в Кирово-Чепецке в рамках Кубка России Большунов стал пятым в гонке на 10 км классическим стилем и не попал в финал спринта. По ходу сезона Большунов перенес коронавирус и ездил на обследование и лечение в Москву.
После марафона Большунов заявил в эфире «Матч ТВ», что ему обидно из-за неудачи на финише, но Ардашев был посильнее.
«С другой стороны рад, что этот год заканчивается… такими гонками хреновыми. Поэтому начнем новый год с новыми гонками и силами», — сказал лыжник.
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