Большунов проиграл 0,7 секунды Ардашеву на финише марафона в Кирово-Чепецке

Большунов проиграл 0,7 секунды на финише марафона на чемпионате России

Победителем марафона в Кирово-Чепецке стал Сергей Ардашев, третьим финишировал Павел Соловьев. Александр Большунов признал, что Ардашев выглядет в гонке посильнее

Александр Большунов (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял второе место в масс-старте свободным стилем на 50 км, который прошел в Кирово-Чепецке (Кировская область) в рамках чемпионата России.

Победителем марафона стал Сергей Ардашев, который преодолел дистанцию за 2 часа и 32,7 секунды. Он на 0,7 секунды опередил Большунова и на 1,6 секунды — Павла Соловьева.

Ранее в Кирово-Чепецке в рамках Кубка России Большунов стал пятым в гонке на 10 км классическим стилем и не попал в финал спринта. По ходу сезона Большунов перенес коронавирус и ездил на обследование и лечение в Москву.

После марафона Большунов заявил в эфире «Матч ТВ», что ему обидно из-за неудачи на финише, но Ардашев был посильнее.

«С другой стороны рад, что этот год заканчивается… такими гонками хреновыми. Поэтому начнем новый год с новыми гонками и силами», — сказал лыжник.