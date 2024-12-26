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В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к централизованным тренировкам

РУСАДА: Валиева сможет возобновить централизованные тренировки с октября 2025-го
Валиева отстранена до 24 декабря следующего кодекса, антидопинговый кодекс позволяет ей возобновить тренировки с другими спортсменами за два месяца до конца дисквалификации
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу фигуристка Камила Валиева может вернуться к централизованным тренировкам за два месяца до окончания дисквалификации, заявила ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Логинова отметила, что в каждом конкретном случае РУСАДА дополнительно советуется со всемирным агентством (WADA) или международной федерацией.

Дисквалификация Валиевой истечет 24 декабря 2025 года, соответственно, участвовать в тренировках, финансируемых за счет средств бюджета, она сможет с конца октября.

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Камила Валиева

Логинова заявила, что РУСАДА продолжает консультировать спортсменов и после дисквалификации, а также привлекает их к образовательным мероприятиям.

Валиеву дисквалифицировали на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную пробу на триметазидин, которую она сдала на чемпионате России. Результаты пробы стали известны уже после того, как фигуристка победила в командном турнире Олимпиады-2022 в составе сборной России. Вместо золота россияне в итоге получили бронзу, а в личном турнире фигуристка на пьедестал не попала.

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Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева допинг РУСАДА
Камила Валиева фото

Камила Валиева

спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
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