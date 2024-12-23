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Большунов снова не попал в финал спринта на этапе Кубка России

Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов не попал в финал
Лидер сборной России показал только пятый результат в полуфинальном забеге. В финале победу одержал Александр Терентьев, который опередил на финише Сергея Ардашева и Константина Тиунова
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Global Look Press)

Двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Александр Терентьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (Кировская область).

Терентьев показал время 4 минуты 14,02 секунды. Второе место у Сергея Ардашева (проиграл 0,22 секунды), третье — у Константина Тиунова (+0,6).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который в начале сезона перенес коронавирус, снова не смог пробиться в финал, заняв в полуфинале пятое место.

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«Сегодня так тяжело бежалось во всех забегах, если честно. Думал, что до финала надо дойти, а в финале все по‑другому бывает. Как будто заново гонка идет», — сказал Терентьев после гонки в эфире «Матч ТВ».

Терентьев выиграл спринт и на предыдущем этапе Кубка в Чусовом (Пермский край).

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