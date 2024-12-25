Андрей Рублев выиграл второй выставочный турнир за неделю

Россиянин играл в одной команде с чешкой Муховой и японцем Нисикори и победил во всех своих трех матчах на турнире. В воскресенье Рублев также выиграл выставочный турнир в Абу-Даби

Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев, выступавший в одной команде с чешкой Каролиной Муховой и японцем Кэем Нисикори, выиграл выставочный турнир Macau Tennis Masters в Макао.

Капитаном команды был 52-летний чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года Майкл Чанг.

Команда Чанга соревновалась с командой бывшей второй ракетки мира Ли На, за которую выступали китайцы Ван Синьюй и Шан Цзюнчэн, а также норвежец Каспер Рууд.

Рублев выиграл обе одиночные встречи и победил в миксте с Муховой.

В Макао Рублев прилетел из Абу-Даби, где 22 декабря в одной команде с Денисом Шаповаловым, Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсия выиграл выставочный турнир World Tennis League.

Рублев в 2024 году выиграл два турнира ATP и занимает восьмое место в мировом рейтинге.