Андрей Рублев выиграл второй выставочный турнир за неделю
Вторая ракетка России Андрей Рублев, выступавший в одной команде с чешкой Каролиной Муховой и японцем Кэем Нисикори, выиграл выставочный турнир Macau Tennis Masters в Макао.
Капитаном команды был 52-летний чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года Майкл Чанг.
Команда Чанга соревновалась с командой бывшей второй ракетки мира Ли На, за которую выступали китайцы Ван Синьюй и Шан Цзюнчэн, а также норвежец Каспер Рууд.
Рублев выиграл обе одиночные встречи и победил в миксте с Муховой.
В Макао Рублев прилетел из Абу-Даби, где 22 декабря в одной команде с Денисом Шаповаловым, Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсия выиграл выставочный турнир World Tennis League.
Рублев в 2024 году выиграл два турнира ATP и занимает восьмое место в мировом рейтинге.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена
Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году
Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В России начались продажи нового флагманского седана Kia
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов