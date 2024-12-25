Евгений Кузнецов получил травму после столкновения с игроком ЦСКА
Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов досрочно покинул лед во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА.
Кузнецов столкнулся с защитником москвичей Владиславом Провольневым и упал на лед. Врачу СКА пришлось выйти к нему на площадку. После оказания медицинской помощи Кузнецов в сопровождении персонала команды ушел в раздевалку.
СКА на тот момент уступал со счетом 0:5.
Кузнецов в этом сезоне провел за СКА 33 матча, забросил десять шайб и сделал 23 передачи.
Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира в составе сборной России.
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