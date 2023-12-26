Непомнящий пожаловался FIDE на привилегии для Карлсена на ЧМ по рапиду
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обратился в соцсети Х к Международной федерации шахмат (FIDE) с вопросом по поводу личных привилегий норвежца Магнуса Карслена во время чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде.
«Уважаемые FIDE и организаторы чемпионата мира, как известно, все животные равны, но некоторые равнее других. Справедливо ли предоставлять Магнусу Карлсену персональную комнату, где он может отдыхать и готовиться к матчах с помощью ноутбука, когда ни у кого больше нет такой возможности?» — написал Непомнящий.
16-й чемпион мира по классическим шахматам Карлсен лидирует после первого игрового дня на ЧМ по рапиду. В пяти партиях норвежец набрал 4,5 очка. На счету Непомнящего три очка, он занимает 64-е место.
Всего на турнире будет сыграно 13 туров, по итогам которых определится победитель. Затем пройдет чемпионат мира по блицу.
В прошлом году оба чемпионата мира выиграл Карлсен.
Непомнящий занимает пятое место в рейтинге FIDE. Он участвовал в двух последних матчах за мировую шахматную корону: в 2021-м проиграл Карлсену, а в этом году — китайцу Дин Лижэню.
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