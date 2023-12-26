Непомнящий пожаловался FIDE на привилегии для Карлсена на ЧМ по рапиду

Непомнящий пожаловался FIDE на привилегии для Карлсена на ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер задался вопросом, почему норвежцу предоставляют личную комнату, где во время турнира он может готовиться к матчам, когда у других шахматистов таких привилегий нет

Магнус Карлсен (Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обратился в соцсети Х к Международной федерации шахмат (FIDE) с вопросом по поводу личных привилегий норвежца Магнуса Карслена во время чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде.

«Уважаемые FIDE и организаторы чемпионата мира, как известно, все животные равны, но некоторые равнее других. Справедливо ли предоставлять Магнусу Карлсену персональную комнату, где он может отдыхать и готовиться к матчах с помощью ноутбука, когда ни у кого больше нет такой возможности?» — написал Непомнящий.

16-й чемпион мира по классическим шахматам Карлсен лидирует после первого игрового дня на ЧМ по рапиду. В пяти партиях норвежец набрал 4,5 очка. На счету Непомнящего три очка, он занимает 64-е место.

Всего на турнире будет сыграно 13 туров, по итогам которых определится победитель. Затем пройдет чемпионат мира по блицу.

В прошлом году оба чемпионата мира выиграл Карлсен.

Непомнящий занимает пятое место в рейтинге FIDE. Он участвовал в двух последних матчах за мировую шахматную корону: в 2021-м проиграл Карлсену, а в этом году — китайцу Дин Лижэню.