Магнус Карлсен завершил в лидерах первый день ЧМ по быстрым шахматам

Карлсен завершил в лидерах первый день ЧМ по быстрым шахматам

Норвежец в пяти первых партиях чемпионата мира по рапиду в Самарканде набрал 4,5 очка. Лучший из россиян Даниил Дубов расположился на восьмом месте

Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Норвежец Магнус Карлсен занимает первое место по итогам первого игрового дня на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходит в Самарканде.

16-й чемпион мира по классическим шахматам в пяти первых партиях набрал 4,5 очка. Столько же набрали индийцы Арджун Эригайси и Видит Сантош Гуджрати, болгарин Иван Чепаринов и китаец Юй Янъи, но Карлсен опережает их по дополнительным показателям.

Лучший из россиян Даниил Дубов расположился на восьмой строчке (4 очка).

Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев, который в первом туре обыграл 28-летнего Жахонгира Вахидова из Узбекистана, чемпиона Всемирной шахматной олимпиады 2022 года, набрал два очка и занимает 130-е место.

Всего на турнире будет сыграно 13 туров, по итогам которых определится победитель. Затем пройдет чемпионат мира по блицу.

Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие 60 российских шахматистов. Общий призовой фонд — $1 млн. В прошлом году оба чемпионата мира выиграл Карлсен.