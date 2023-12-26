Шайба Ковальчука не спасла «Спартак» от первого поражения в шести матчах
Московский «Спартак» уступил нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:2 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
У победителей отличился Михаил Орлов (9-я минута). В составе проигравших шайба на счету Ильи Ковальчука (17). Победный буллит забросил Василий Атанасов.
40-летний Ковальчук забросил шайбу во втором матче подряд после возобновления карьеры.
«Торпедо» прервало пятиматчевую победную серию «Спартака», у нижегородцев семь побед в восьми последних встречах.
Ранее в этом сезоне «Спартак» трижды обыграл «Торпедо» (4:2, 4:3, 5:2).
«Спартак» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 45 матчах. «Торпедо» расположилось на пятой строчке с 57 очками в 44 встречах.
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В следующем матче «Спартак» 28 декабря в гостях сыграет с минским «Динамо», «Торпедо» в тот же день примет ярославский «Локомотив».
Другие результаты дня:
«Сибирь» (Новосибирск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ;
«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1;
«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5;
«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4;
«Кунльлунь» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2;
«Сочи» — «Адмирал» (Владивосток) — 3:5.