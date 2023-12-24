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Гол Ковальчука в первом матче помог «Спартаку» вернуть лидерство в КХЛ

Ковальчук забил в первом матче за «Спартак» и вернул клубу лидерство в КХЛ
Илья Ковальчук дебютировал за «красно-белых» в КХЛ. Он поразил пустые ворота в концовке матча при счете 4:2
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

«Спартак» обыграл «Куньлунь» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Михал Чайковски (6-я минута), Николай Голдобин (12), Андрей Локтионов (20), Егор Филин (32) и Илья Ковальчук (59), у гостей — Джек Родуолд (38), Спенсер Фу (47).

Голдобин побил бомбардирский рекорд по очкам в сезоне регулярного чемпионата КХЛ за московский «Спартак». На счету 28-летнего россиянина 57 очков (28 шайб и 29 передач) в 44 матчах. Он превзошел рекорд Бранко Радивоевича и Александра Хохлачева (55 очков).

Илья Ковальчук дебютировал за «красно-белых» в КХЛ. Он поразил пустые ворота в концовке матча при счете 4:2. Провел на льду 14 минут 17 секунд (17 смен), трижды бросив в створ.

Ковальчук является самым возрастным среди действующих игроков КХЛ.

О переходе Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря. Он является воспитанником «красно-белых», играл за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ, когда «красно-белые» выступали во втором по силе дивизионе. 40‑летний форвард не выступал с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». На Олимпиаду-2022 в Пекин он поехал в качестве менеджера.

Ковальчук трижды брал Кубок Гагарина (в том числе с клубом СКА в 2015 и 2017 годах), он также олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России.

«Спартак» благодаря этой победе вернул себе лидерство в КХЛ. На счету клуба 62 очка, как и у московского «Динамо». «Красно-белые» опережают конкурента по дополнительным показателям. «Куньлунь» занимает девятое место в Западной конференции из 11.

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Теги
Континентальная хоккейная лига ХК Спартак КХЛ ХК Куньлунь Ред Стар
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