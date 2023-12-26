Олимпийского чемпиона Прохоркина обменяли в «Авангард»

Нападающий Николай Прохоркин в нынешнем сезоне КХЛ набрал 24 (8+16) очка в 39 матчах за «Сибирь»

Николай Прохоркин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Николай Прохоркин перешел в «Авангард» в результате обмена из новосибирской «Сибири». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер омского клуба КХЛ Михаил Кравец.

«Он даст опыт, мастерство. Это игрок, который умеет забить, умеет отдать, выкладывается в плей‑офф. Я видел, как он играл за Омск. В раздевалке тоже будет от него польза и по многим другим компонентам. Он хочет побороться за Кубок и помочь команде выиграть его», — цитирует тренера «Матч ТВ».

«Спорт-Экспресс» ранее сообщал, что «Сибирь» получит за Прохоркина денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 30-летний Прохоркин провел 39 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

Прохоркин — олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России. В КХЛ он ранее играл за ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА, магнитогорский «Металлург» и «Авангард» (сезон 2021/22). Сезон 2019/20 форвард провел в НХЛ в составе «Лос-Анджелес Кингз».