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ЦСКА подписал новый контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

ЦСКА продлил контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Каменевым
Новое соглашение форварда Владислава Каменева будет действовать до конца сезона 2025/26
Владислав Каменев
Владислав Каменев (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Форвард Владислав Каменев подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Новое соглашение с 27-летним нападающим действует до конца сезона 2025/26.

В ЦСКА Каменев перешел по ходу сезона 2021/22 из петербургского СКА. За два сезона с ЦСКА форвард выиграл два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом страны.

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С 2013 по 2015 год Каменев выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2014-м. В НХЛ форвард играл за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». В составе сборной России Каменев дважды становился серебряным призером молодежных чемпионатов мира (2015, 2016).

В нынешнем сезоне Каменев провел 32 матча и набрал 14 (7+7) очков.

ЦСКА расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 48 очками в 43 встречах. В следующем матче ЦСКА 27 декабря дома сыграет против СКА.

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