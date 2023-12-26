ЦСКА подписал новый контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина
Форвард Владислав Каменев подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.
Новое соглашение с 27-летним нападающим действует до конца сезона 2025/26.
В ЦСКА Каменев перешел по ходу сезона 2021/22 из петербургского СКА. За два сезона с ЦСКА форвард выиграл два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом страны.
С 2013 по 2015 год Каменев выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2014-м. В НХЛ форвард играл за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». В составе сборной России Каменев дважды становился серебряным призером молодежных чемпионатов мира (2015, 2016).
В нынешнем сезоне Каменев провел 32 матча и набрал 14 (7+7) очков.
ЦСКА расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 48 очками в 43 встречах. В следующем матче ЦСКА 27 декабря дома сыграет против СКА.
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