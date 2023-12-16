Хоккеист «Спартака» запросил обмен в другой клуб

Нападающий Матвей Заседа заявил, что хочет получать больше игрового времени. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел лишь 13 матчей за «Спартак» в КХЛ

Матвей Заседа (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Форвард московского«Спартака» Матвей Заседа запросил обмен в другой клуб. Об этом хоккеист рассказал «Спорт-Экспрессу».

«На данный момент я не подхожу к игре основной команды и прошу «Спартак» обменять меня. Как сказал наш президент, молодежь должна ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Поэтому я хочу находиться в команде КХЛ, где я нужен и смогу дальше развиваться как игрок и завоевать Кубок Гагарина», — сказал 24-летний Заседа.

В нынешнем сезоне Заседа провел лишь 13 матчей в КХЛ за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков. Чаще он играл за воскресенский «Химик» в ВХЛ — 19 матчей и 14 (7+7) очков. В прошлом сезоне Заседа был восьмым бомбардиром «Спартака» с 23 (14+9) очками в 55 играх.

Сейчас Заседа принимает участие в Кубке «Первого канала» в составе команды «Звезды и ВХЛ».

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 41 игре.