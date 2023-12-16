Хоккеист «Спартака» запросил обмен в другой клуб
Форвард московского«Спартака» Матвей Заседа запросил обмен в другой клуб. Об этом хоккеист рассказал «Спорт-Экспрессу».
«На данный момент я не подхожу к игре основной команды и прошу «Спартак» обменять меня. Как сказал наш президент, молодежь должна ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Поэтому я хочу находиться в команде КХЛ, где я нужен и смогу дальше развиваться как игрок и завоевать Кубок Гагарина», — сказал 24-летний Заседа.
В нынешнем сезоне Заседа провел лишь 13 матчей в КХЛ за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков. Чаще он играл за воскресенский «Химик» в ВХЛ — 19 матчей и 14 (7+7) очков. В прошлом сезоне Заседа был восьмым бомбардиром «Спартака» с 23 (14+9) очками в 55 играх.
Сейчас Заседа принимает участие в Кубке «Первого канала» в составе команды «Звезды и ВХЛ».
«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 41 игре.
В ближайшем матче 19 декабря «Спартак» в гостях сыграет с «Торпедо». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «красно-белых» в основное время с коэффициентом 2,70, на победу нижегородцев — 2,25, на ничью — 4,30.
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