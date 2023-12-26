В России ужесточат позицию по переходам фигуристов в другие сборные

И.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что раньше в ФФККР достаточно лояльно относились к подобным переходам, но сейчас позиция станет жестче

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточит свою позицию по поводу перехода спортсменов в сборные других стран. Об этом «РИА Новости» сообщил и.о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

«Тех, кто реально покинул Россию, живет и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. ФФККР им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала. А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть», — сказал Сихарулидзе.

По словам Сихарулидзе, позиция ФФККР теперь будет жестче. «Если на первых порах после отстранения наших спортсменов от международных соревнований мы достаточно лояльно относились к подобным переходам, то сейчас позиция будет жестче», — заключил он.

Этим летом в сборную Грузии перешли участники Олимпийских игр Диана Дэвис (дочь Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, а Софья Самоделкина получила казахстанский паспорт. Ранее в мае ФФККР не одобрила смену спортивного гражданства на чешское Дарио Чиризано. В ноябре сообщалось, что танцевальный дуэт Аннабель Морозова / Игорь Еременко прорабатывают вариант со сменой спортивного гражданства на французское.