ОКР начал выплачивать компенсацию спортсменам за неучастие в ОИ-2024

Выплаты в размере от 150 тыс. до 500 тыс. руб. уже получили 127 российских спортсменов, которые точно не смогут принять участие в Олимпиаде в Париже

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать компенсацию спортсменам, которые точно не попадут на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом «Матч ТВ» рассказал генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производиться поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод», — сказал Сенглеев.

В сентябре стало известно, что ОКР выплатит компенсацию в размере от 150 тыс. до 500 тыс. руб. спортсменам, которые лишены возможности участвовать в соревнованиях мирового уровня либо не участвуют в них по моральным соображениям. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, будут награждены не только победители и призеры предыдущих Игр, но и все, «кто не сложил руки, кто продолжает готовиться, кто не согласился на процесс нейтрализации».

Для победителей предыдущей Олимпиады сумма компенсации составит 500 тыс. руб., для серебряных призеров — 350 тыс. руб., для бронзовых — 250 тыс. руб., для участников — 150 тыс. руб. В случае если спортсмен имеет несколько медалей разного достоинства, выплата производится только за одну медаль более высокого достоинства.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В частности, в них не смогут принять участие спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам двух стран. 14 декабря МОК заявил, что лицензии участников получили шесть россиян и пять белорусов, их имена не уточнялись.

Поздняков говорил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК. По словам Позднякова, ОКР не будет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам. Также глава ОКР говорил, что выступившие на Олимпийских играх в Париже российские спортсмены не смогут принять участие в Играх дружбы, объяснив это ограничениями со стороны МОК.