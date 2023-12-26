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Футболист Головин пожаловался на отсутствие пельменей в Монако

Головин заявил, что скучает по пельменям и будет жить в России после карьеры
Полузащитник сборной России, который с 2018 года выступает в «Монако», рассказал, что ему за границей не хватает пельменей и российской открытости
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна, что за границей ему не хватает пельменей.

«Пельменей до сих пор не хватает, — ответил Головин на вопрос, чему ему не хватает из России. — Наверное, нашего менталитета, людей, открытости. Здесь люди по-другому мыслят. Это не плохо, но не так, как мне привычно и комфортно».

Головин назвал текущий сезон лучшим для себя в чемпионате Франции
Спорт
Александр Головин

По словам Головина, после завершения карьеры он обязательно вернется жить в Россию. «Как бы я хорошо ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране. Россия, без вариантов», — отметил футболист.

По словам полузащитника, он никогда не задумывался о получении французского паспорта. «Такое идеи не было. Честно, даже не думал об этом, не собираюсь», — сказал футболист.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 млн. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Головин уже три раза подряд был признан лучшим игроком месяца в «Монако». Всего 27-летний полузащитник провел 14 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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После 17 туров «Монако» занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 33 очка.

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Футбол Александр Головин ФК Монако Монако
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