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Спорт ,  
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Головин назвал текущий сезон лучшим для себя в чемпионате Франции

Александр Головин назвал текущий сезон лучшим для себя в чемпионате Франции
Футболист «Монако» и сборной России заявил, что у него уже накопился определенный опыт, а вместе с ним пришла и уверенность
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что нынешний сезон является для него лучшим в карьере в чемпионате Франции.

«На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в Лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде», — сказал Головин.

По словам Головина, в «Монако» также подобралась хорошая команда. «Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной», — заключил россиянин.

Головин уже три раза подряд был признан лучшим игроком месяца в «Монако», где он выступает с 2018 года. Всего в нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 14 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. После 15 туров команда занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 30 очков.

«Монако» ближайший матч проведет 15 декабря дома с «Лионом». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Монако» с коэффициентом 1,72, на победу «Лиона» — 4,50, на ничью — 4,20.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Александр Головин

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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