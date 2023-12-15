Головин назвал текущий сезон лучшим для себя в чемпионате Франции

Футболист «Монако» и сборной России заявил, что у него уже накопился определенный опыт, а вместе с ним пришла и уверенность

Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что нынешний сезон является для него лучшим в карьере в чемпионате Франции.

«На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в Лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде», — сказал Головин.

По словам Головина, в «Монако» также подобралась хорошая команда. «Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной», — заключил россиянин.

Головин уже три раза подряд был признан лучшим игроком месяца в «Монако», где он выступает с 2018 года. Всего в нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 14 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. После 15 туров команда занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 30 очков.