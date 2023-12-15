Головин назвал текущий сезон лучшим для себя в чемпионате Франции
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что нынешний сезон является для него лучшим в карьере в чемпионате Франции.
«На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в Лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде», — сказал Головин.
По словам Головина, в «Монако» также подобралась хорошая команда. «Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной», — заключил россиянин.
Головин уже три раза подряд был признан лучшим игроком месяца в «Монако», где он выступает с 2018 года. Всего в нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 14 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. После 15 туров команда занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 30 очков.
«Монако» ближайший матч проведет 15 декабря дома с «Лионом». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Монако» с коэффициентом 1,72, на победу «Лиона» — 4,50, на ничью — 4,20.
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