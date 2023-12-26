Глава ФШР заявил о дискриминации после блокировки блога Крамника

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что ФШР выступает против дискриминации спортсменов за их убеждения и высказывания. Он призвал шахматных экспертов провести серьезное расследование

Владимир Крамник (Фото: Sebastian Reuter / Getty Images for World Chess)

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поддержал 14-го чемпиона мира Владимира Крамника в конфликте с Chess.com (в России доступ к сайту ограничен с 2022 года по требованию Генпрокуратуры). Заявление опубликовано на сайте ФШР.

«Мы выражаем обеспокоенность сложившейся ситуацией и выступаем против дискриминации спортсменов за их убеждения и высказывания. Читерство — серьезнейшая проблема, которая ставит под угрозу будущее шахмат, в частности онлайн-шахмат. Мы поддерживаем Владимира Крамника и призываем шахматных экспертов провести серьезное расследование», — сказал Филатов.

Chess.сom на прошлой неделе заблокировал блог Крамника за «эскалацию атак на некоторых из наиболее уважаемых членов шахматного сообщества», а также за нарушение правил пользования сайтом и кодекса поведения FIDE. Также портал заявил, что тщательно расследовал игры нескольких десятков шахматистов, о подозрениях в адрес которых сообщал россиянин, но «в подавляющем большинстве случаев счел обвинения безосновательными».

Крамник назвал это попыткой заткнуть ему рот, обвинил портал в двойных стандартах, а также в том, что тот ни разу внятно не ответил ему на его подозрения.

Россиянин ранее обвинял сайт в недостаточной борьбе с жульничеством, а в ноябре в серии постов заявил, что обнаружил в играх одного из лучших гроссмейстеров мира американца Хикару Накамуры (третий номер рейтинга FIDE) «многочисленные маловероятные результаты».