Лидер сборной Украины понадеялась, что россияне сами откажутся от ОИ-2024

Третья ракетка Украины Леся Цуренко надеется, что россияне «поступят как патриоты» и самостоятельно откажутся ехать на Игры в нейтральном статусе. Она считает, что российские спортсмены должны смотреть Олимпиаду по телевизору

Леся Цуренко (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Украинская теннисистка Леся Цуренко, 31-я ракетка мира, выступает против допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом она рассказала в интервью Sportowe Fakty.

«Я не согласна с решением МОК. Я нахожу его шокирующим и совершенно необоснованным. Я уже могу сказать, что это самая грустная Олимпиада, которую я помню», — заявила Цуренко.

Цуренко не верит, что украинские и российские спортсмены смогут спокойно соревноваться друг с другом на Играх. «Я не могу себе представить, что в такой ситуации можно делать вид, что ничего не происходит. Не думаю, что кто-то из наших спортсменов согласился бы находиться в одной комнате ожидания со спортсменами из России или Белоруссии. Не говоря уже о прямой конкуренции», — отметила теннисистка.

Она хочет, чтобы российские и белорусские спортсмены все-таки не приняли участие в Играх. «Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — сказала Цуренко.

Теннисистка надеется, что россияне «поступят как патриоты». «Надеюсь, что в контексте Игр в Париже россияне поведут себя как настоящие патриоты и не согласятся соревноваться под нейтральным флагом. Я очень надеюсь, что в этом случае честь и гордость за страну для них будут не просто лозунгом. Я не хочу их видеть во время Олимпиады, поэтому держу пальцы скрещенными, чтобы такой сценарий стал реальностью. Надеюсь, что все российские спортсмены проявят солидарность по отношению к тем, кого не будет на Олимпиаде и даже не попытаются туда отобраться», — заявила Цуренко.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В частности, в них не смогут принять участие спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам двух стран. 14 декабря МОК заявил, что лицензии участников получили шесть россиян и пять белорусов, их имена не уточнялись.

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков говорил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК. По словам Позднякова, ОКР не будет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам.