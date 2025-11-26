«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, победив «Локомотив»

«Спартак» второй раз победил «Локомотив» и вышел в полуфинал Кубка России

Ответный четвертьфинальный матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Спартака», который в полуфинале сыграет с «Динамо» или «Зенитом»

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

«Спартак» победил «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России и вышел в полуфинал.

Первая игра 6 ноября на поле «Спартака» закончилась со счетом 3:1.

Во второй встрече на арене «Локомотива» гости победили со счетом 3:2.

«Локомотив» открыл счет на 24-й минуте — Алексей Батраков забил со штрафного.

«Спартак» ответил голами Манфреда Угальде (41), Маркиньоса (53) и Пабло Солари (57).

На седьмой компенсированной минуте Николай Комличенко реализовал пенальти в ворота «Спартака».

«Локомотив» продолжит выступление в плей-офф в нижней сетке («путь регионов») матчем с тульским «Арсеналом».

Соперником «Спартака» в полуфинале будет московское «Динамо» или петербургский «Зенит» («Динамо» выиграло первый матч со счетом 3:1, ответная встреча пройдет 27 ноября).

В другом полуфинале «пути РПЛ» встретятся «Краснодар» и обладатель трофея московский ЦСКА.

Также в среду «Ростов» победил нижнекамский «Нефтехимик» в первом четвертьфинальном матче «пути регионов» со счетом 3:1. Следующим соперником ростовчан будет махачкалинское «Динамо».