«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, победив «Локомотив»
«Спартак» победил «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России и вышел в полуфинал.
Первая игра 6 ноября на поле «Спартака» закончилась со счетом 3:1.
Во второй встрече на арене «Локомотива» гости победили со счетом 3:2.
«Локомотив» открыл счет на 24-й минуте — Алексей Батраков забил со штрафного.
«Спартак» ответил голами Манфреда Угальде (41), Маркиньоса (53) и Пабло Солари (57).
На седьмой компенсированной минуте Николай Комличенко реализовал пенальти в ворота «Спартака».
«Локомотив» продолжит выступление в плей-офф в нижней сетке («путь регионов») матчем с тульским «Арсеналом».
Соперником «Спартака» в полуфинале будет московское «Динамо» или петербургский «Зенит» («Динамо» выиграло первый матч со счетом 3:1, ответная встреча пройдет 27 ноября).
В другом полуфинале «пути РПЛ» встретятся «Краснодар» и обладатель трофея московский ЦСКА.
Также в среду «Ростов» победил нижнекамский «Нефтехимик» в первом четвертьфинальном матче «пути регионов» со счетом 3:1. Следующим соперником ростовчан будет махачкалинское «Динамо».
