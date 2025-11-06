«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России
«Спартак» уверенно обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала «Фонбет» — Кубок России.
Игра на стадионе «Спартака» закончилась со счетом 3:1.
У хозяев дубль сделал Ливай Гарсия (4-я и 49-я минуты), еще один мяч на счету Маркиньоса (55).
У гостей отличился Алексей Батраков (66), который на 80-й минуте не забил пенальти.
Ответный матч четвертьфинала «пути РПЛ» пройдет на арене «Локомотива» 26 ноября.
Команды в августе встречались в 4-м туре РПЛ, «Локомотив» победил со счетом 4:2. В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» идет пятым, «Спартак» — шестым.
