«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Матч завершился со счетом 3:1. У хозяев дубль оформил Ливай Гарсия. Единственный гол гостей на счету Батракова, который при этом не смог реализовать пенальти

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

«Спартак» уверенно обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала «Фонбет» — Кубок России.

Игра на стадионе «Спартака» закончилась со счетом 3:1.

У хозяев дубль сделал Ливай Гарсия (4-я и 49-я минуты), еще один мяч на счету Маркиньоса (55).

У гостей отличился Алексей Батраков (66), который на 80-й минуте не забил пенальти.

Ответный матч четвертьфинала «пути РПЛ» пройдет на арене «Локомотива» 26 ноября.

Команды в августе встречались в 4-м туре РПЛ, «Локомотив» победил со счетом 4:2. В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» идет пятым, «Спартак» — шестым.