Чемпион КХЛ проиграл в Москве «Динамо»
Московское «Динамо» победило ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 1:0.
Шайбу на 13-й минуте забросил Максим Комтуа, реализовав удаление Александра Радулова.
Ворота «Динамо» защищал Максим Моторыгин, который сделал 23 сейва.
«Динамо», 17 ноября отправившее в отставку главного тренера Алексея Кудашова, выиграло второй матч подряд и занимает пятое место в Западной конференции.
«Локомотив» проиграл три из четырех последних матчей, но лидирует в конференции.
В параллельном матче петербургский СКА обыграл «Северсталь» со счетом 6:4, прервав пятиматчевую победную серию череповецкой команды.
