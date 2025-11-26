Чемпион КХЛ проиграл в Москве «Динамо»

Единственную шайбу забросил Максим Комтуа, реализовавший удаление Александра Радулова

Максим Комтуа (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» победило ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 1:0.

Шайбу на 13-й минуте забросил Максим Комтуа, реализовав удаление Александра Радулова.

Ворота «Динамо» защищал Максим Моторыгин, который сделал 23 сейва.

«Динамо», 17 ноября отправившее в отставку главного тренера Алексея Кудашова, выиграло второй матч подряд и занимает пятое место в Западной конференции.

«Локомотив» проиграл три из четырех последних матчей, но лидирует в конференции.

В параллельном матче петербургский СКА обыграл «Северсталь» со счетом 6:4, прервав пятиматчевую победную серию череповецкой команды.