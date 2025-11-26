 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Вратарь «Динамо» пропустит второй матч КХЛ на фоне слухов об обмене

Подъяпольский снова не попал в состав «Динамо» на фоне слухов об обмене
Подъяпольского не включили в состав на игру с «Локомотивом». СЭ писал, что вратаря могут обменять, но в клубе назвали эту информацию бредом
Владислав Подъяпольский
Владислав Подъяпольский (Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва))

Основной голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский не вошел в состав на матч с чемпионом КХЛ ярославским «Локомотивом», сообщила пресс-служба клуба.

Игра пройдет 26 ноября в Москве.

Ворота «Динамо» будет защищать Максим Моторыгин, запасным стал 17-летний Владимир Селиванов.

Подъяпольский пропустил и предыдущую игру с хабаровским «Амуром» (4:2).

Ранее в среду гендиректор «Динамо» Сергей Сушко назвал «полнейшим бредом» информацию «Спорт-Экспресса» о том, что Подъяпольского могут обменять в другой клуб. «У московского «Динамо» заключен долгосрочный контракт с голкипером, мы полностью на него рассчитываем», — сказал он «Чемпионату».

Подъяпольский в этом сезоне провел 17 игр (из 29), пропуская в среднем 2,11 шайбы за матч.

«Динамо» 17 ноября уволило главного тренера Алексея Кудашова. Команда идет пятой в Западной конференции.

Анна Сатдинова
ХК Динамо Москва Владислав Подъяпольский КХЛ
