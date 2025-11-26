Вратарь «Динамо» пропустит второй матч КХЛ на фоне слухов об обмене
Основной голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский не вошел в состав на матч с чемпионом КХЛ ярославским «Локомотивом», сообщила пресс-служба клуба.
Игра пройдет 26 ноября в Москве.
Ворота «Динамо» будет защищать Максим Моторыгин, запасным стал 17-летний Владимир Селиванов.
Подъяпольский пропустил и предыдущую игру с хабаровским «Амуром» (4:2).
Ранее в среду гендиректор «Динамо» Сергей Сушко назвал «полнейшим бредом» информацию «Спорт-Экспресса» о том, что Подъяпольского могут обменять в другой клуб. «У московского «Динамо» заключен долгосрочный контракт с голкипером, мы полностью на него рассчитываем», — сказал он «Чемпионату».
Подъяпольский в этом сезоне провел 17 игр (из 29), пропуская в среднем 2,11 шайбы за матч.
«Динамо» 17 ноября уволило главного тренера Алексея Кудашова. Команда идет пятой в Западной конференции.
