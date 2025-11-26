«Краснодар» вышел в полуфинал Кубка России

«Краснодар» разгромил «Оренбург» и вышел в полуфинал Кубка России

Ответный матч в Краснодаре закончился со счетом 4:0. Кордоба догнал лучшего бомбардира «Краснодара» Смолова по голам за клуб

Никита Кривцов (Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»)

Чемпион РПЛ «Краснодар» уверенно вышел в полуфинал «Фонбет» — Кубка России, обыграв «Оренбург».

В первом матче 5 ноября кубанская команда победила в Оренбурге со счетом 3:1.

В ответной игре, которая прошла в среду в Краснодаре, команда Мурада Мусаева забила гостям четыре безответных мяча.

Счет на 4-й минуте открыл Никита Кривцов, который отпраздновал гол в маске Человека-паука. Также по голу на счету Джона Кордобы (57), Батчи (71) и Жубала (85). Кордоба догнал по голам за клуб Федора Смолова (по 68).

Еще один гол Кордобы в концовке отменила VAR.

«Оренбург» вылетел в нижнюю сетку плей-офф.