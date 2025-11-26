Финалист Кубка Гагарина разгромил «Шанхай Дрэгонс» со счетом 9:0
Челябинский «Трактор» одержал самую крупную в истории победу над «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 9:0.
Дубль оформил Андрей Светлаков (43-я и 52-я минуты), на его счету также две голевые передачи. По шайбе забросили Александр Кадейкин (8), Григорий Дронов (14), Джошуа Ливо (20), Джордан Гросс (22), Андрей Никонов (27), Егор Коршков (28), Виталий Кравцов (39).
Ворота «Трактора» защищал Савелий Шерстнев — для него это первая сухая победа в первом матче в стартовом составе.
«Трактор» 4 октября проиграл «Дрэгонс» в гостях со счетом 4:5 (после овертайма).
«Трактор» 17 ноября объявил об уходе главного тренера Бенуа Гру, с которым в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина.
Китайская команда ранее называлась «Куньлунь» и базировалась в Мытищах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили