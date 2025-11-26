Финалист Кубка Гагарина разгромил «Шанхай Дрэгонс» со счетом 9:0

«Трактор», на прошлой неделе оставшийся без главного тренера, победил «Шанхай Дрэгонс» со счетом 9:0

Андрей Светлаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» одержал самую крупную в истории победу над «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 9:0.

Дубль оформил Андрей Светлаков (43-я и 52-я минуты), на его счету также две голевые передачи. По шайбе забросили Александр Кадейкин (8), Григорий Дронов (14), Джошуа Ливо (20), Джордан Гросс (22), Андрей Никонов (27), Егор Коршков (28), Виталий Кравцов (39).

Ворота «Трактора» защищал Савелий Шерстнев — для него это первая сухая победа в первом матче в стартовом составе.

«Трактор» 4 октября проиграл «Дрэгонс» в гостях со счетом 4:5 (после овертайма).

«Трактор» 17 ноября объявил об уходе главного тренера Бенуа Гру, с которым в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина.

Китайская команда ранее называлась «Куньлунь» и базировалась в Мытищах.