Спорт
0

Порвавшего «кресты» после двух игр за «Рубин» футболиста прооперировали

Порвавшего «кресты» после двух игр за «Рубин» Антона Швеца прооперировали
Антон Швец, в 2018-м сыгравший за сборную России, получил травму на тренировке в конце октября. В этом сезоне он успел провести только два матча за «Рубин»
Антон Швец
Антон Швец (Фото: Телеграм-канал ФК «Рубин»)

Полузащитника казанского «Рубина» Антона Швеца успешно прооперировали в Германии после разрыва крестообразной связки колена, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Швец перешел в «Рубин» в середине сентября, сыграл по матчу в РПЛ и Кубке России, а в конце октября получил травму на тренировке.

Обычно восстановление после таких травм занимает полгода.

Швец в 2018 году сыграл один матч в составе сборной России.

«Рубин» после 16 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань
