Порвавшего «кресты» после двух игр за «Рубин» футболиста прооперировали
Полузащитника казанского «Рубина» Антона Швеца успешно прооперировали в Германии после разрыва крестообразной связки колена, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
Швец перешел в «Рубин» в середине сентября, сыграл по матчу в РПЛ и Кубке России, а в конце октября получил травму на тренировке.
Обычно восстановление после таких травм занимает полгода.
Швец в 2018 году сыграл один матч в составе сборной России.
«Рубин» после 16 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
