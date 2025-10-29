Перешедший в «Рубин» экс-игрок сборной России порвал «кресты»
Полузащитник Антон Швец, в середине сентября перешедший в казанский «Рубин», получил разрыв крестообразной связки колена, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
32-летний игрок получил травму во время тренировки в Казани, его прооперируют в ближайшее время.
Срок восстановления после таких травм составляет около полугода.
Швец сыграл за «Рубин» по матчу в РПЛ и Кубке России.
Его контракт рассчитан до конца сезона.
В 2018 году Швец провел один матч в составе сборной России — против Франции (1:3).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт