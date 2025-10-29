Перешедший в «Рубин» экс-игрок сборной России порвал «кресты»

Перешедший в «Рубин» экс-игрок сборной Швец порвал «кресты» на тренировке

«Рубин» сообщил о переходе Антона Швеца 16 сентября, он успел провести за команду два матча

Антон Швец (Фото: Телеграм-канал ФК «Рубин»)

Полузащитник Антон Швец, в середине сентября перешедший в казанский «Рубин», получил разрыв крестообразной связки колена, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

32-летний игрок получил травму во время тренировки в Казани, его прооперируют в ближайшее время.

Срок восстановления после таких травм составляет около полугода.

Швец сыграл за «Рубин» по матчу в РПЛ и Кубке России.

Его контракт рассчитан до конца сезона.

В 2018 году Швец провел один матч в составе сборной России — против Франции (1:3).