Олимпийский огонь Игр-2026 зажгли в Греции от запасного факела

Церемонию из-за погоды перенесли в музей, а огонь добыли еще 24 ноября на репетиции. Глава МОК Ковентри не сдержала слез, говоря о символическом месте Игр в современном мире

Глава МОК Кирсти Ковентри (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

Церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо, прошла в Древней Олимпии.

Из-за пасмурной погоды мероприятие перенесли в археологический музей и использовали огонь, добытый на генеральной репетиции 24 ноября, сообщает Associated Press.

«В разделенном мире, в котором мы живем сегодня, Игры занимают по-настоящему символическое место. Наша обязанность и ответственность — убедиться, что спортсмены всего мира могут мирно собраться и могут вдохновить тех, кто на них смотрит, мечтает и надеется», — сказала глава МОК Кирсти Ковентри, которая не смогла сдержать слез от эмоций во время своей речи.

Старт эстафете олимпийского огня дал греческий призер Игр-2024 Петрос Гайдацис, в Италии в этой эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Ранее МОК разрешил россиянам выступить на Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже — в нейтральном статусе, при условии прохождения квалификации и допуска от специальной комиссии.

К отбору на Олимпиаду россияне в ограниченном количестве были допущены в фигурном катании и конькобежных видах, санном спорте, ски-альпинизме. Решение о допуске российских спортсменов также принял апелляционный трибунал федерации бобслея и скелетона (IBSF), вопрос допуска россиян в лыжных видах решит Спортивный арбитражный суд до 10 декабря.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.